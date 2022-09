Deutsche Waffen töten im Donbass: COMPACT.DerTag vom 12. September 2022

Die Kriegspresse jubelt: Annalena Baerbock war wieder in der Ukraine. Und was hat sie dem Regime in Kiew versprochen? Sehen sie selbst.

Und das sind einige unserer weiterer Themen: •Zigtausende: Protest in der BRD und Österreich •Wahl-Fanal: Schieske und Schweden •Unfassbar: Freddy als Quotenfrau •Schulte: Wer finanzierte Hitler? Quelle: COMPACTTV