Trotz Pädo-Verdacht! Berlin bekommt Trans-Kita: COMPACT.DerTag am 31

In Berlin-Schöneberg hat sich die LGBTQ-Community einen neuen Tempel errichtet: Der sogenannte „Lebensort Vielfalt am Südkreuz“ mit Beratungsstelle, Pflegeplätzen – und dem deutschlandweit ersten schwul-lesbischen Kindergarten. Seit Jahren wird unser Nachwuchs von Politik und Medien mit Regenbogen-Ideologie beschallt. Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 31. Oktober.

Das sind einige unserer Themen: •Protest: LGBTQ-Kita verhindern! •Querdenken: Triumph in Dresden •Freddy: Am Anfang war das Wort •ARD: Kiews blutiger Terror Quelle: COMPACTTV