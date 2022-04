Log Lauterbach im Bundestag: COMPACT.Der Tag

Das Hissen von Flaggen in eroberten Gebieten hat seit Jahrhunderten eine schon fast spirituelle Bedeutung. Bilder, wie die US-Fahne auf den Pazifikinseln oder das Sowjetbanner auf dem Reichstag am Ende des Zweiten Weltkrieges sind mittlerweile ikonisch. Nun veröffentlichte die Armee von Donezk diese Bilder: In einer akrobatischen Kletteraktion befestigt ein Soldat die Fahne der Republik auf dem Fernsehturm von Mariupol. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 22. April.

Das sind einige unserer Themen: Corona-Medikamente – Neuer Milliardensegen für die Pharmakonzerne

Corona-Impfung – Hat Lauterbach das Parlament belogen?

30 Jahre Bosnien-Krieg – Kein Frieden über den Gräbern

Das Letzte – Sowjetdenkmäler: Sollten die Stalinorgeln in die Schrottpresse? Quelle: COMPACTTV