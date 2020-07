Die Zerstörung des RKI: Statistik widerlegt ALLES, was bisher gesagt wurde

Uwe Loose, Immobilien-Bewerter & Risiko-Analyst zerlegt in diesem spektakulären Interview eins nach dem anderen ALLE Argumente des RKI . Mit der ausführlichen Version seiner beliebten Tabelle, lässt sich jetzt für JEDES Dorf, Landkreis & Stadt in Deutschland belegen, was wir alle längst wussten: Die "Gefahr" einem Corona-Infizierten auch nur zu begegnen, geschweige denn, sich anzustecken, ist PRAKTISCH GLEICH NULL!

Inhalt Teil 1: 0:00 Intro



01:06 Vorstellung Herr Uwe Loose



02:24 Anlass zur Beschäftigung mit dem Thema



05:25 Erste Schritte der Recherche



06:31 Betrachtung der "Vorgehensweise" des RKI



09:44 RKI Dashboard Analyse



15:03 Von Viren & Löwen



18:43 Sprung in die Tabelle für Hamburg



22:34 Problem R-Faktor



27:10 Erklärung Details Tabelle 1



31:52 Erklärung Details Tabelle 2



35:48 HIGHLIGHT: Resultat Risiko für Hamburg



40:54 Was bedeuten die Resultate?



44:22 Am Beispiel Dresden: Wie muss Tabelle befüllt werden?



52:22 HIGHLIGHT 2: Resultat Risiko für Dresden



55:41 Zusammenfassung: Was wir bis jetzt wissen



56:41 Würdigung der Ergebnisse der Tabelle



59:43 Überblick der neuen Erkenntnisse



01:01:15 Zusammenfassung der Risiko-Lage



01:02:02 Schlussfolgerungen für die Regierung



01:03:33 Was ist der Nutzen der Tabelle?



01:05:50 Feedback aus der Kurz-Variante



01:07:59 Zusätzliche Vorteile der Ausführlichen Tabelle



01:09:40 Mehrwert für Corona-Erkenntnisprozess



01:13:38 Warum es ok ist, "Experten" zu kritisieren



01:15:32 HIGHLIGHT: Einschätzung der Arbeit des RKI



01:18:28 Ausblick für Herrn Loose



01:19:57 Zusammenfassung, Danksagung & Abschied

In diesem finalen Teil des Interviews mit Herrn Uwe Loose, zerlegt der Risiko-Analyst weiter das RKI, Drosten, Wieler & alle anderen "Wissenschaftler", die die Corona-Panik kreiert haben und weiterhin aufrecht erhalten. Seht sein spektakuläres Fazit und vergesst nicht, die beigefügte Tabelle zu nutzen, um Euer eigenes "Infektions-Risiko" zu berechnen. Inhalt Teil 2: 0:00 Intro



00:59 Würdigung der Ergebnisse der Tabelle



04:01 Überblick der neuen Erkenntnisse



05:33 Zusammenfassung der Risiko-Lage



06:20 Schlussfolgerungen für die Regierung



07:51 Was ist der Nutzen der Tabelle?



10:09 Feedback aus der Kurz-Variante



12:17 Zusätzliche Vorteile der Ausführlichen Tabelle



13:58 Mehrwert für Corona-Erkenntnisprozess



17:56 Warum es ok ist, "Experten" zu kritisieren



19:50 HIGHLIGHT: Einschätzung der Arbeit des RKI



22:46 Ausblick für Herrn Loose



24:15 Zusammenfassung, Danksagung & Abschied

Datenbasis: Tabellen zum Video:

Ausführliche Version: https://we.tl/t-XRjQNZzGid

Light Version: https://we.tl/t-XP8Q8RTB6F

Quelle: ET Video & Content