Robert Farle: „Merz ist noch schlimmer!“

Die Schlammschlacht zur Bundestagswahl ist schon in vollem Gange! Viele Leute denken jetzt, Friedrich Merz von der CDU sei das kleine übel. In Wirklichkeit kämen wir mit ihm vom Regen in die Traufe. COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer spricht über diese Gefahr und andere Themen mit Robert Farle, Mitglied des Deutschen Bundestages.

Wegen Faesers Kampf gegen COMPACT wurden uns unsere Konten genommen. Doch Sie können uns unterstützen, indem Sie im COMPACT Shop eine Bestellung aufgeben. Schauen Sie JETZT noch vorbei: https://www.compact-shop.de/

Quelle: COMPACT-TV