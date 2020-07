Unterliegt die gesamte Menschheit einem massiven medizinischen Experiment

Was sich vielleicht noch letztes Jahr für die allermeisten als absolut unglaublich angehört hätte, wie zum Beispiel, dass es sich bei der "Corona Plandemie" um ein medizinisches Experiment handelt oder es gar um eine Konditionierung der Menschheit geht, um ihnen die Freiheit zu nehmen, wird durch den Lockdown und die an die Oberfläche kommenden Informationen immer mehr zur Wirklichkeit. Was dies alles mit der "Plandemie" auf sich hat und über das, was möglicherweise noch kommt, darüber sprach ExtremNews ein weiteres Mal mit Karma Singh in einem Interview.

Als die "Ankunft" dessen, was man offiziell "SARS-Cov-2" oder umgangssprachlich kurz "Corona" nennt, angekündigt wurde, reagierten diejenigen, die nicht Bescheid wussten, eine Zeitlang etwas vorsichtig darauf. Der Lockdown von Merkel & Co. usw. erschien Vielen, die nicht einfach alles blind glauben was in den Leitmedien berichtet wird, als eine völlig überzogene Reaktion auf das, was das Robert-Koch-Institut als eine milde Form der Influenza klassifiziert hatte. Die Ereignisse der letzten Wochen zusammengenommen zeigen am deutlichsten, dass unsere Wahrnehmung richtig ist, vor allem angesichts der Tatsache, dass es nun fast sicher ist, dass das vermeintliche "Virus" als solches gar nicht existiert!



Karma Singh stellt folgenden Denkansatz über die aktuelle Situation zur Diskussion: "Es scheint sich um ein Experiment des Machtmissbrauches zu handeln, um zu sehen, wie weit die Menschheit gedrängt werden kann, bevor eine Reaktion einsetzt, die sie ihrer Macht beraubt - eine Reaktion, die sie zu vereiteln hofft, aber je mehr Polizei und Soldaten zu begreifen beginnen, was vor sich geht, desto unwahrscheinlicher scheint ihr Erfolg bei diesem Unterfangen. Sie haben die Restriktionen etwas gelockert, aber das ist noch lange nicht die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit.

Es ist nicht nur ein Experiment, durch das wir alle solche Angst davor haben sollen, damit wir einen tödlichen "Impfstoff" gegen eine Krankheit akzeptieren, die es nicht gibt. Es wird versucht uns mit den Lungenschäden ernsthaft krank zu machen, die durch das Tragen völlig nutzloser Gesichtsmasken unvermeidlich sind. Es ist auch ein politisches Experiment, um herauszufinden, wie nahe sie an der Errichtung der seit langem geplanten Bankierdiktatur sind, in der wir alle auf den Status feudaler Leibeigener (eine andere Bezeichnung für "Sklave") reduziert werden sollen."

Die Summe der bisher gesammelten Beweise zeigt, dass dies der wahrscheinlichste Stand der Dinge ist, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Darauf gehen wir in dem Video unten näher ein. Es wird von uns jetzt noch eine Reihe von Videos geben, in denen wir die bisherigen Beweise zeigen wollen, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Gerne dürfen Sie uns auch Ihre Fragen zu diesem Thema senden, die Mailadresse lautet: [email protected]





Quelle: ExtremNews