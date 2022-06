Das Pharma-Kartell: Organisierte Kriminalität ohne Verurteilung!

„Die Pharmaindustrie in Deutschland kann machen, was sie will“, behauptet ein Kriminalbeamter in einer ZDF-Reportage über das Pharma-Kartell. Und wie Recht er hat mit seiner Aussage, beweist, wie Politik und Justiz in demselben Sumpf verstrickt sind. Von ihren Machenschaften kann selbst die Mafia noch lernen, so der Beamte über Big Pharma.

Die Corona-Krise hat der Pharmaindustrie Milliarden-Profite eingespielt. Sie entpuppt sich jedoch nicht erst seit Corona als eine kriminelle Organisation, aber bislang wurde Big Pharma für begangene Straftaten noch nie wirklich zur Rechenschaft gezogen.

In der ZDF-Reportage über „Das Pharma-Kartell – Wie Patienten betrogen werden“ von 2008 bei Frontal 21 erklärt der Kriminalbeamte Uwe Dolata, dass es in Deutschland noch keine Verurteilung der Pharmaindustrie wegen Korruption oder Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr gegeben hätte. Nichts, was eine Abschreckung darbieten könnte, „[…] die Pharmaindustrie kann in Deutschland machen, was sie will!“, so Dolata. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV