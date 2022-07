EU will Gas-Diktatur - COMPACT.DerTag vom 26. Juli 2022

“Der Gas-Notfallplan steht” meldete die Bild-Zeitung heute erleichtert aus der EU-Zentrale in Brüssel. Doch diese Erleichterung steht in grellem Widerspruch zu den alarmierenden Worten von Robert Habeck in den Tagesthemen gestern Abend. Der Wirtschaftsminister war beinahe den Tränen war – aber heute soll die EU mit ihren Notfallplan wieder alles gerettet haben?

Weitere Themen im Überblick: •Ostdeutschland: Der Protest bleibt stark •Sensation: Ex-Freimaurer packt aus! •Asyl-Mord: Stadt entfernt Kreuz •Ukraine: Der Krieg, der viele Väter hat Quelle: COMPACTTV