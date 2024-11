Wenn Trump gewinnt, wird Weidel Kanzlerin

Die Wende ist zum Greifen nah. Nicht nur in Amerika kann mit Donald Trump ein Richtungswechsel vollzogen werden, auch für Deutschland wird das Ergebnis von Übersee für Veränderung sorgen. COMPACT ist mit einem eigenen Kamera-Team in den USA vor Ort. Doch was ist dran, an unserer Prognose? Jürgen Elsässer und André Poggenburg erläutern Ihnen, wie und warum Alice Weidel mit Trumps Hilfe das Kanzleramt erobern kann.

