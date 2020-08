Das Wunder von Berlin – mein Bericht!

Für alle, die am Samstag live dabei waren auf der Straße des 17.Juni, wird es ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Die Bilder breiten sich wie ein Lauffeuer durchs Netz aus. Jeder, der nicht dort gewesen ist, kann die wahnsinnige Energie und die riesige Masse von Menschen nicht voll nachempfinden – unzählige Freigeister, die für unsere Grundrechte, Liebe, Freiheit und Wahrheit auf die Straße gingen. Ich war selbst einer der drei Redner, die dort auf der Bühne standen. Was genau abseits der Bühne geschah, das erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV.

