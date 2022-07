7-Minuten-Einblick von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek: Covid-Betrug – 80 Gründe für „Geld zurück!“

Ivo Sasek fasst in der Langversion 80 brisante Faktenlagen zum Covid-Betrug beweisgewaltig zusammen und fordert ein weltweites «Krisen-Profit-Verbot»! Über 120 auserlesene und verifizierte Quellen aus aller Welt untermauern jedes einzelne «Geld-Zurück»-Argument. Langversion anschauen und diese gewaltige Nationen-Rede in aller Welt VERBREITEN - die Uhr tickt!

Die verschiedenen Pharmaunternehmen dürfen sträflicher Weise ihre Studien auf Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit am Menschen bis ins Jahr 2024 nachreichen.

Pfizer ist als Betrügerin und mutwillige Massenmörderin aufgeflogen. Bei alledem konnte sie ihren Umsatz alleine im 3. Quartal 2021 auf *24,1 Milliarden Dollar* verdoppeln.

… darum braucht diese Welt ein generelles »Krisen-Profit-Verbot«. Dieses muss über einen Welt-Entscheid herbeigeführt werden. Eine große Arbeit!

Vor dem 17.5.2021 befand sich noch auf verschiedenen Maskenverpackungen derselbe Hinweis, wie etwa bei den FFP2-Masken: »Nicht geeignet bei Partikeln radioaktiver Stoffe, Viren und Enzymen«. Trotzdem hat man aller Welt solche Masken aufgezwungen. Doch wurde nach dem 17.5.2021 genau dieser Vermerk »schützt nicht gegen Viren« mutwillig entfernt – und zwar nicht nur von Maskenverpackungen, sondern in der Schweiz zum Beispiel auch aus den Registern der eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS. – Also all dies völlig bewusst bei fortgesetztem Maskenzwang. Wisst ihr was? Das ist nichts Minderes als ein gigantischer Skandal – ein Weltbetrug – ein Gesundheitsskandal ohnegleichen!....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV