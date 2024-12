Kla.TV-Milliardenschatz - Rette diese Geschichtsschreibung vor Totalzensur (von Lois Sasek und Elias Sasek)

Seit 12 Jahren produziert das ehrenamtliche Team von Kla.TV sein Programm in vielen Sprachen. So sind über 20.000 Sendungen entstanden. Kla.TV-Produktionsleiterin Lois Sasek hat die Arbeitsleitung der ehrenamtlichen Kla.TV-Mitwirker anhand einer einzelnen Sendung berechnet. Mit den zusätzlichen Investitionen der phänomenalen Crew steigt der Wert des einzigartigen Archivs in den neunstelligen Bereich! Die Zensur wichtigster Fakten hat in den letzten Jahrzehnten in den öffentlich-rechtlichen Medien immens zugenommen. Überall, wo wirklich GROSSE Verbrechen stattfinden, schweigen die öffentlich-rechtlichen Medien und sind sogar das Sprachrohr mächtiger Kriegstreiber, Pharmagiganten, Mobilfunklobbyisten usw. geworden."

Nichts wäre diesen lieber, als all die Verbrechen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte anhand einer großen Krise zu vertuschen. DARUM ist die Sicherung des Kla.TV-Archivs eine der wichtigsten Krisenvorsorgen dieser Zeit. Sichere auch Du das Kla.TV-Archiv und gewinne zwei Weitere, die das ebenfalls tun. So erreichen wir in wenigen Schritten die ganze Welt und sichern diese Gerichtsakten für die größte Aufarbeitung aller Zeiten. Dieser Workshop gibt dir die nötige Anleitung! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV