Kriegsdienstverweigerung - Das vergessene Menschenrecht

Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin! Doch ist das überhaupt möglich? Kriege kann man nur verhindern, wenn man keine Kriege mehr führt. Die Verweigerung von Kriegsdienst wäre ein maßgebender Baustein, um Krieg und damit Tod und Zerstörung zu überwinden. Doch in der Realität wird genau dieses Menschenrecht spätestens im Kriegsfall von sogenannt demokratischen Staaten nicht eingehalten. Als aktuelles Beispiel zählt die Ukraine, in der das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ganz ausgesetzt wurde. In Deutschland wurde die Aussetzung des Kriegsdienstverweigerungsrechts vom Bundesgeruchtshof als «nicht undenkbar» bezeichnet.

Das Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen Connection e.V. fordert deshalb uneingeschränkte Einhaltung dieses wichtigen Rechts – insbesondere im Kriegsfall! [weiterlesen] Quelle: Kla.TV