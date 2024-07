Geoengineering aufgedeckt: Whistleblowerin Kristen Meghan packt aus

Kristen Meghan arbeitete als Umweltspezialistin für die U.S. Air Force. Durch die Konfrontation mit dem Thema „Chemtrails“ wurde sie erschüttert, da sie nach zahlreichen Proben und vielen Nachforschungen festgestellt hat, dass bewusst Geoengineering betrieben wird. Die Whistleblowerin deckt Fakten auf, die sie aus erster Hand erlebt hat. Sehen Sie sich das Interview an, das an der vergangenen Großdemo in Genf stattgefunden hat.

Interviewer: Wir sind also hier mit Kristen Meghan. Sie ist eine Militärveteranin, richtig? Kristen Meghan: Ich war neun Jahre bei der U.S. Air Force. Interviewer: Wow. Sie haben Sich geoutet und die Dinge mit Geoengineering [Erklärung: bewusste Manipulation des Klimasystems durch den Menschen] aufgedeckt, von denen Sie Zeuge geworden sind. Können Sie uns das kurz schildern?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV