Basta Berlin (122) – Vorbild Shanghai? Wenn grüne Träume platzen

Die Grünen werden von ihrer eigenen Personalpolitik eingeholt: Der Rücktritt von Familienministerin Spiegel ist nur die Spitze des Eisbergs, doch von Einsicht keine Spur. So auch bei den Befürwortern von Zero Covid: Die Corona-Maßnahmen in Shanghai entblößen das ganze Ausmaß staatlicher Autorität. In Deutschland trifft das nicht nur auf Ablehnung...so heißt es in einer weiteren Folge Basta Berlin.

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, widmen sich am heutigen Gründonnerstag – wie könnte es anders sein - den Grünen. Welchen Fehler hat die scheidende Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wirklich gemacht? Die Spurensuche führt uns bis zum Ahrtal und auch SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt dabei kein gutes Bild ab. Schreckliche Bilder erreichen uns derweil aus der chinesischen Metropole Shanghai: In ihren Wohnungen eingesperrte Menschen rufen um Hilfe, denn die Regierung setzt die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus rigoros durch. Was sagt eigentlich die deutsche Zero Covid-Bewegung dazu? #BastaBerlin – bunte Fakten im investigativen Osternest…

Quelle: Basta Berlin