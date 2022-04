M-PATHIE – Zu Gast heute: Ludwig Gartz „Angst oder Liebe”

Ludwig Gartz ist Autor unterschiedlicher Bücher und Kenner des Finanzsystems, das er anhand der Trilogie „Der Herr der Ringe“ durch die Mythologie, die dort in den Filmen dargestellt wird, erklärt. Dies kann Gartz so, dass es Spaß macht ihm zuzuhören. Gartz erklärt in diesem Gespräch, wie er dazu kam, sich für dieses Thema zu interessieren und dies im „Der Herr der Ringe“ alles verpackt erkannt zu haben.

Ludwig Gartz sieht auch Parallelen in der Trilogie zu dem geplanten Transhumanismus der Schwab-Gruppe um das World Economic Forum, den führenden Politikern und der globalen Zerstörung der bisherigen Finanzwelt. Das Einführen von Besitzlosigkeit und dem Berauben unserer Möglichkeiten, uns um uns selbst zu kümmern, auch das sieht Gartz in der Trilogie vom Herrn der Ringe. Im zweiten Teil des Gespräch geht Gartz auf Weissagungen ein, die gemacht wurden und die tatsächliche auch so eingetroffen sind, wie beispielsweise das Smartphone. Wobei die Menschen über ihre Bewusstheit der Dinge anscheinend Prophezeihungen auch abwenden können. Mehr über Ludwig Gartz hier: https://neunheit.de Quelle: apolut