Die Alpengletscher im Klimawandel: Die hochalpinen Sommer sind so mild und sonnig wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn

Warum schmelzen die Alpengletscher derzeit so rasant? Stimmt es, dass die Alpen bald eisfrei seinwerden? Um wie viele Höhenmeter ist die Schneegrenze an den Gletschern angestiegen? Ist es wahr, dass es im Winter immer weniger schneit und deshalb die Gletscher leiden? Oder liegt es an den sonnigen und heißen Sommern? Diese und viele weitere interessante Fragen zum Thema „Alpengletscher im Klimawandel: Status Quo“ werden bearbeitet.

Dazu gibt es interessante Fotovergleich vom Tuxer Ferner, der Pasterze und vom Großvenediger

Gipfelgrat. Das Stubacher Sonnblickkees (Hohe Tauern) und das Kleinfleißkees (Hohe Tauern) werden genauer betrachtet, mit dem Verlauf der Gleichgewichtslinie, Fotovergleichen und Massenbilanzen. Von der Pasterze kann man ein spektakuläres Zeitraffer-Video betrachten, das zeigt, wie dynamischder Gletscher immer noch ist.Die vorliegenden Betrachtungen ostalpiner Klimadaten wollen und können keinen Beitrag zurglobalen Klimadebatte liefern. Es handelt sich um Auswertungen interessanter regionaler Klimadaten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir wollen weder Klimawandelleugnern, noch den

Klimawandelhysterikern in die Hände spielen. Wir lehnen beide Extrempositionen ab, weil sie

ideologisch verblendet und insgesamt in der Debatte wenig hilfreich sind. Wir wollen mit beiden Extrempositionen nichts zu tun haben.

Quelle: NuoViso.TV