Masernausbruch in Texas frei erfunden

Masernausbruch in Texas: Sind wirklich zwei Kinder an Masern gestorben, wie es in den Mainstream-Medien behauptet wurde? In der Doku „A Little World“ geht der Macher der Plandemic-Trilogie, Mikki Willis, dieser Frage nach. Er hat dafür mit den Betroffenen und Ärzten gesprochen. Und fördert zu Tage: Die Kinder starben in Wahrheit an Behandlungsfehlern – nicht an den Masern! Die Medienhetze gegen die Eltern der verstorbenen Kinder hat einen tieferen Hintergrund. Sie leben in einer unabhängigen Gemeinschaft, die ihr Essen selbst anbaut und auch ihre eigenen Heilmethoden verwendet. Sie sind unabhängig und das ist dem System ein Dorn im Auge.

Das Buch „Plandemic“ von Mike Willis ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/plandemic Quelle: AUF1