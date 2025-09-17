Flughäfen im Dialog mit Bundesverkehrsminister fordern klare politische Signale für Wettbewerbsfähigkeit, Konnektivität und Bürokratieabbau

Die Spitzen der deutschen Flughäfen haben gestern mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, MdB zentrale Anliegen der Branche diskutiert. Im Mittelpunkt des konstruktiven Austauschs standen die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland, der Ausbau der Konnektivität sowie notwendige gesetzgeberische Reformen zur Entlastung von Bürokratie und Kosten.

ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach betont: "Der Luftverkehr spielt eine unverzichtbare Rolle in unserer Gesellschaft. Er verbindet Menschen und Märkte, fördert den internationalen Austausch und trägt zur globalen Verständigung bei. Das Flugzeug ist das wichtigste Verkehrsmittel für Touristen, die Deutschland als attraktives Reiseziel entdecken möchten und für Reisende, die in die Welt hinausfliegen wollen. Globalität und Mobilität bedingen einander. Es ist an der Zeit, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen und die essenzielle Bedeutung des Luftverkehrs für die Wirtschaft und den Tourismus zu erkennen und zu fördern."

Zentrale Forderungen der Branche an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

1. Zukunftsfähige Konnektivität sicherstellen

Die Flughäfen haben das klare Ziel: Menschen und Unternehmen besser mit der Welt zu verbinden. Doch Deutschland verliert den Anschluss. Es fehlen direkte Flüge. Deutschland droht im internationalen Vergleich weiter zurückzufallen. Das muss sich ändern - für den Wirtschaftsstandort, für Reisende, für die Regionen.

2. Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen | Hohe Kosten machen den Standort unattraktiv und das Fliegen teuer

Fliegen ab Deutschland ist teuer - wegen der staatlichen Steuern und Gebühren. Die Folge: Airlines verlagern Flugzeuge ins Ausland, Strecken werden gestrichen, Arbeitsplätze gehen verloren. Reisen muss bezahlbar bleiben - für alle, nicht nur für wenige. Unsere Flughäfen fordern faire Rahmenbedingungen, damit Deutschland im Wettbewerb bestehen kann.

3. Stabile Betriebsprozesse garantieren

Die Flughäfen haben in den letzten Jahren viel geleistet: Prozesse verbessert, Personal aufgebaut, Technik modernisiert. Doch der Luftraum ist überlastet - und neue politische Regeln wie zusätzliche Ausweiskontrollen bringen keine Sicherheit, aber viele neue Probleme. Der Flugbetrieb muss zuverlässig bleiben - im Terminal und in der Luft.

4. Flugsicherung an kleinen Flughäfen stärken

Nicht nur große Flughäfen sind wichtig - auch die kleinen in der Fläche sichern die Anbindung ganzer Regionen. Die Finanzierung der Flugsicherung an kleineren Flughäfen muss über 2025 hinaus gesichert werden - dauerhaft und zuverlässig.

5. Bürokratieabbau vorantreiben

Einheitliche Umsetzung europäischer Vorgaben ohne nationales "Gold Plating" sowie eine grundlegende Reform der ausufernden EASA-Regulierung sind überfällig. Flughäfen brauchen Handlungsfreiheit, nicht Formularpflicht.

ADV-Flughäfen richten einen Appell an die Politik

Der Reformstau zur Stärkung des Luftverkehrsstandortes muss aufgelöst werden. Was der Luftverkehr und die Flughäfen jetzt brauchen, sind rechtssichere Rahmenbedingungen, ein Ende der Überregulierung und faire Kostenstrukturen. Die ADV-Flughäfen appellieren an Bundesminister Schnieder, sich für eine umfassende Standortoffensive einzusetzen. "Nur mit fairen Rahmenbedingungen können die Flughäfen ihre Rolle als wirtschaftliche Infrastruktur, Arbeitgeber und Innovationstreiber erfüllen. Wir danken Minister Schnieder für den offenen Austausch. Jetzt kommt es auf politische Taten an. Die Flughäfen stehen bereit, ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung, zur internationalen Anbindung und zur Klimatransformation zu leisten", so die ADV-Präsidentin Aletta von Massenbach abschließend.

Quelle: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen (ots)