Marc Bernhard: Merz-Regierung zwingt das Autoland Deutschland in die Knie

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch baut weiter massiv Arbeitsplätze ab. Mit der jetzigen Ankündigung, den Sparkurs drastisch zu verschärfen, stehen Tausende Stellen zusätzlich auf der Kippe – vor allem in Deutschland, wie Medien berichten. So teilte Bosch im Juli mit, dass 1100 Stellen am Standort Reutlingen eingespart werden müssen. Der Stellenabbau bei Bosch summiert sich mittlerweile auf mehr als 14.000 Stellen. In Köln streicht der Autobauer Ford weitere 1.000 Stellen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, erklärt zum politisch gewollten Aus für den Verbrennermotor: „Die grüne Klimahysterie, von der jetzigen Merz-Regierung weitgehend übernommen, zerstört Hundertausende gut bezahlte Arbeitsplätze. Mit dem Verbrenner-Aus ab 2035 vernichtet diese Regierung unsere Autoindustrie, eine tragende Säule unseres Wohlstands.

In Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt, Sindelfingen, Mannheim, Neckarsulm, Rastatt und so weiter sind jetzt hunderttausende Arbeitnehmer und ihre Familien in ihrer Existenz bedroht. Ganze Regionen werden verarmen. Autohersteller und ihre Zulieferer verkünden täglich Horrormeldungen: Entlassungen und Firmenpleiten. So streichen Unternehmen wie Schaeffler und Ford jeweils rund 3000 Arbeitsplätze, bei Daimler Truck sind es 5000 Jobs, die wegfallen, bei Audi sogar über 7000. Und an der Spitze stehen ZF mit 14000 und VW mit 35000 hochqualifizierten Arbeitnehmern, die sich dann vielleicht noch zu schlecht bezahlten Pickern und Packern bei Amazon und Co. umschulen lassen können.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. 60 Prozent der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie werden bis 2035 vernichtet – durch die Politik der Merz-Regierung. Der Bundeskanzler täuscht die Bürger bei seinem folgenlosen Autogipfel und auch der Brandbrief des CDU-Spitzenkandidaten im Autoland Baden-Württemberg ist nichts als Show mit leeren Versprechungen. Als AfD-Fraktion im Bundestag werden wir uns entschlossen gegen die Vernichtung der deutschen Autoindustrie wehren, gegen den Wohlstandsverlust für Millionen von Menschen und für eine technologieoffene Zukunft unseres Landes kämpfen.”

Quelle: AfD Deutschland