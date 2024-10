Finanzielle Absicherung für die Zukunft: Warum Immobilieninvestitionen ab einem bestimmten Einkommen sinnvoll sind

Finanzielle Vorsorge wird immer wichtiger - gerade mit Hinblick auf die Zukunft der eigenen Kinder sollte die eigene Vermögensplanung nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ab einem gewissen Einkommen sind besonders Immobilieninvestitionen höchst lukrativ. Von welchen Vorteilen nicht nur man selbst, sondern auch die eigenen Kinder dabei profitieren können, erfahren Sie im Folgenden.

In den letzten Jahren hat die Weltwirtschaft massive Erschütterungen erlebt, die insbesondere Arbeitnehmern verdeutlicht haben, wie wichtig eine durchdachte Vermögensplanung ist. Denn nicht nur vermögende Menschen sollten ihre Finanzmittel klug investieren - auch der deutsche Mittelstand muss sich nachhaltig absichern, um für sich und die Familie vorzusorgen. Das Problem: Vielen Menschen fehlt schlicht das nötige Wissen, um die beste Geldanlage für sich zu identifizieren. Immobilien mögen eine Möglichkeit sein, doch sind sie heute überhaupt noch lukrativ? "Die Immobilie gilt auch heute noch als eine der sichersten und rentabelsten Kapitalanlagen am Markt. Schließlich wird kein anderes Investment in Deutschland so stark gefördert - Kapitalanleger profitieren also neben den Mieteinnahmen und der Wertsteigerung der Immobilie auch von lukrativen Steuervorteilen, die ihnen und später auch ihren Kindern zugute kommen werden", erklärt Alessandro Graab.

"Was es dazu braucht, ist eine zielführende Strategie", erläutert der Unternehmer weiter. "Dabei gilt: Wer jetzt clever kauft, wird in den kommenden Jahren stark profitieren." Alessandro Graab weiß, wovon er spricht: Als Immobilienexperte zeigt er seinen Kunden mit einem einzigartigen Konzept, wie sie ohne den Einsatz von Eigenkapital und zeitlichen Aufwand lukrativ in Immobilien investieren können. Dabei bietet er seinen Kunden eine Komplettleistung, die vom Angebot ausgewählter Immobilien über attraktive Finanzierungsangebote bis hin zur Verwaltung der vermieteten Objekte reicht. Mit seiner Beratung richtet sich Alessandro Graab gezielt an gutverdienende Fachkräfte wie Ingenieure, Wirtschaftsprüfer und Ärzte, die neu im Bereich der Immobilieninvestitionen sind. Warum man ab einem bestimmten Jahreseinkommen vorrangig in Immobilien investieren sollte und welche Vorteile sich daraus ergeben, hat Alessandro Graab im Folgenden zusammengefasst.

1. Investition ohne den Einsatz von Eigenkapital

Wer Immobilien als Kapitalanlage nutzen möchte, profitiert auf mehreren Ebenen. Zum einen wird durch die Nutzung von Fremdkapital kein eigenes Vermögen benötigt - stattdessen reicht ein Bruttojahreseinkommen von rund 68.000 Euro, um mit dem Investment zu starten. Finanziert wird das Objekt von der Bank - durch Mieteinnahmen und steuerliche Vergünstigungen finanziert sich der dafür aufgenommene Kredit quasi selbst. Zusätzlich steigen Immobilien in der Regel langfristig im Wert, wodurch Investoren durch den Einsatz von Fremdkapital Vermögen aufbauen können.

2. Einsparung von Steuern

Kein Investmentprodukt wird in Deutschland so sehr gefördert wie die Immobilie. Ab einem Bruttojahreseinkommen von 68.000 Euro gibt es am Markt daher keine bessere Investmentoption. Durch die Abschreibung für Abnutzung (AfA) können Immobilien als Kapitalanlagen genutzt werden, um Steuern zu sparen. Diese Abschreibungen wirken direkt auf das zu versteuernde Einkommen und führen zu einer monatlichen Reduktion der Steuerlast. So können Kapitalanleger durch das steuerliche geltend machen von Zinsen und Abschreibungen ihre Lohnsteuer bis auf ein Minimum reduzieren - teilweise fällt sie sogar ganz weg. Auch Werbungskosten können in der jährlichen Steuererklärung abgesetzt werden - je nach Größe können so mit einer einzelnen Immobilie jährlich bis zu 12.000 Euro an Steuern eingespart werden.

Zudem können vermietete Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei verkauft werden. Dies bedeutet, dass sämtliche Gewinne aus der Wertsteigerung der Immobilie nach dieser Frist nicht versteuert werden müssen, was einen großen finanziellen Vorteil gegenüber anderen Anlageformen, wie beispielsweise Aktien, darstellt.

3. Steuerfreie Erbschaft an die eigenen Kinder

Dass Immobilien nach einer Frist von 10 Jahren verkauft werden können, ist natürlich nicht nur für den direkten Kauf interessant. Diese Vorschrift gilt schließlich auch für die Erbschaft: Kinder können Immobilien also steuerfrei erben, solange die Immobilie bereits seit 10 Jahren im Besitz der Familie ist. Die Wertsteigerung der Immobilien über die Jahre hinweg stellt somit eine lukrative Möglichkeit dar, Vermögen innerhalb der Familie aufzubauen und es später ohne steuerliche Belastungen weiterzugeben.

Quelle: Alessandro Graab (ots)