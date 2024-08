Ephraim Chiozza von der AdWiser GmbH verrät, wie auch teure Produkte online verkauft werden können

Onlinemarketing-Kampagnen sind kostspielig, doch ebenso essenziell für den Erfolg eines Onlineshops. Umso wichtiger, dass das Werbebudget effizient eingesetzt wird und die Strategien das volle Potenzial ausschöpfen. Als Gründer und Geschäftsführer der AdWiser GmbH erstellt Ephraim Chiozza ganzheitliche Marketing-Ökosysteme für seine Kunden, die wissenschaftliche und psychologische Ansätze vereinen.

In diesem Artikel verrät der Marketing-Experte, welche fatalen Fehler seine Zielgruppe macht, welche Erfahrungen Kunden mit der AdWiser GmbH machen und worauf seine große Expertise basiert.



Der E-Commerce boomt und die Bereitschaft der Kunden, ihre Produkte online zu kaufen, wächst zunehmend. Artikel des täglichen Bedarfs, Kleidung oder Geschenkartikel sind schnell über den Onlineshop des Vertrauens bestellt - Händler mit nicht alltäglichen Produkten sind hingegen auf eine durchdachte Marketingstrategie angewiesen. Denn die Konkurrenz ist groß und die Schwelle vom Interessenten zum Kunden birgt eine Hürde, deren Überwindung Erfahrung und Expertise erfordert. Je teurer die Produkte sind, desto schwieriger ist es, die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen und sie vom Onlinekauf zu überzeugen. "Das heißt nicht, dass hochpreisige Produkte online nicht verkauft werden können", erklärt Ephraim Chiozza, Geschäftsführer der AdWiser GmbH. "Es braucht jedoch eine einheitliche Gesamtstrategie mit Kampagnen, die exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind - andernfalls wird lediglich Werbebudget verbrannt."

"Für einen Kunden, der über seinen Onlineshop sehr teure Fitnessgeräte verkauft, haben wir zum Beispiel kürzlich durch die Optimierung des Google-Ads-Accounts beeindruckende Ergebnisse erzielen können", verrät der Marketing-Experte. Mit der AdWiser GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Onlineshops durch die Entwicklung von Marketing-Ökosystemen dabei zu unterstützen, ihre Werbebudgets effizient zu nutzen und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Mit über fünfzehn Jahren Erfahrung und einer tiefgreifenden theoretischen und praktischen Expertise ist Ephraim Chiozza nicht nur ein renommierter Hochschuldozent und Keynote Speaker, sondern auch ein verlässlicher Wachstumspartner für seine Kunden. Gemeinsam mit seinem neunköpfigen Team konnte er bereits zahlreichen Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum dabei helfen, mehr aus ihrem Werbebudget herauszuholen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und nachhaltig zu wachsen.

Die Erfahrungen machen Kunden mit der AdWiser GmbH

Dass die Herangehensweise der AdWiser GmbH Wirkung zeigt, wird von zahlreichen Erfahrungen zufriedener Kunden bestätigt. Zu diesen zählt unter anderem ein größeres Unternehmen, das hochpreisige Fitnessgeräte online verkauft. Als Ephraim Chiozza und sein Team den Google-Ads-Account dieses Kunden übernahmen, war einiges im Argen: Bereits bei der Überarbeitung des Trackings fielen zwei typische Fehler auf, die gravierende Folgen haben. "Uns fiel sofort auf, dass keine Kundenlisten auf Google Ads geladen wurden", erinnert sich Ephraim Chiozza. Ein Fehler, wie er weiß - denn stellt man Google Ads Listen von Bestandskunden zur Verfügung, die bereits erfolgreich gekauft haben, werden die Ads automatisch an Menschen mit ähnlichen Profilen bevorzugt ausgespielt. "Indem wir diesen vergleichsweise kleinen Fehler optimierten, konnten wir bereits eine signifikante Verbesserung für unseren Kunden erreichen", so der Experte weiter.

Im nächsten Schritt ging es an die Kampagnen selbst: So wurde die Performance Max Kampagne optimiert. Dabei handelt es sich um einen Kampagnentyp, mit dem potenzielle Kunden über alle Google Kanäle hinweg angesprochen werden können. "Vor unserem Zutun wurde die Kampagne nur bei Marken-Keywords ausgeliefert. So werden jedoch nur Kunden erreicht, die ohnehin bei dem Unternehmen gekauft hätten", erklärt Ephraim Chiozza. Das Team der AdWiser GmbH kümmerte sich also um eine Neuausrichtung der Performance Max Kampagne - dabei wurden bewusst auch kalte Leads fokussiert und eine Kampagne entlang des Funnels aufgebaut. Mit vollem Erfolg, denn die Zahl der Interessenten wuchs messbar. "Tatsächlich wird beim Performance-Ansatz häufig vergessen, dass zunächst einmal die Aufmerksamkeit der Zielgruppe gewonnen werden muss", verrät Ephraim Chiozza. So hatte der Account des Kunden sich selbst kannibalisiert - zwar wurden bestehende Interessenten kontinuierlich bearbeitet, doch dabei keine neuen Menschen für den Funnel gewonnen.

Darum entwarf das Team der AdWiser GmbH Kampagnen, die genau diese Aufmerksamkeit erregten. Im Anschluss ging es daran, die Landingpage des Onlineshops zu optimieren: Mithilfe verkaufspsychologischer Ansätze schafften es die Experten so, auch die Konversionsrate messbar zu erhöhen. Durch die Bearbeitung und Optimierung des kompletten Google-Ads-Accounts, die Fehlerbehebung und das Nachjustieren vieler kleiner Stellschrauben erzielt das Kundenunternehmen heute großartige Erfolge beim Onlineverkauf seiner hochpreisigen Produkte. "Wir sind aktuell an einem Punkt, an dem pro eingesetzten Werbeeuro 2,90 Euro umgesetzt werden. Bei Produkten, die mehrere tausend Euro kosten, ist das ein sehr lukrativer Kurs", verrät Ephraim Chiozza.

Ephraim Chiozza steht für Erfahrung, eine vielseitige Expertise und die Leidenschaft für das Marketing

Seine große Leidenschaft für das Marketing hegt Ephraim Chiozza bereits seit seiner frühesten Kindheit, denn schon als kleiner Junge träumte er davon, einmal Werbung zu kreieren. Heute blickt er auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in Sales und Marketing zurück und stellte sein unternehmerisches Wissen in diversen Start-ups unter Beweis. Neben jahrelanger Agenturerfahrung als Digital Marketing Manager und Managing Partner verfügt er über einen Studienabschluss mit Auszeichnung als Eidg. dipl. Marketingleiter. Mit der wertvollen Kombination aus unternehmerischem, akademischem und agenturtechnischem Wissen ist Ephraim Chiozza nicht nur ein erfolgreicher Dozent an verschiedenen Hochschulen, sondern auch ein gefragter Experte auf renommierten Marketingveranstaltungen. Gleichzeitig nutzt er seine tiefgreifende Expertise, um die Führungskräfte der Zukunft auszubilden und den Kunden der AdWiser GmbH im gesamten deutschsprachigen Raum den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. "Wir bewegen uns nicht nur fachlich auf einem hohen Niveau, sondern bieten unseren Kunden auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe - letztlich trägt beides zu unserem Erfolg bei", so Ephraim Chiozza abschließend.

