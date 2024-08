Immobilienprofi Marko Verkic: So profitieren Käufer und Verkäufer vom stabilen Luxusmarkt in Frankfurt

Der Immobilienmarkt in Frankfurt stellt Käufer und Investoren vor erhebliche Herausforderungen - jedoch nicht im Luxussegment, wo die Preise weiterhin stabil bleiben. Marko Verkic hat es sich mit seiner Immobilienboutique zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Chancen dieser positiven Marktlage optimal zu nutzen.

Welche exklusiven Dienstleistungen sie dabei erwarten, erläutert der Experte im Folgenden.



Der Luxusimmobilienmarkt zeigt sich weiterhin robust: Während Immobilien im mittleren Preissegment, die auf Fremdfinanzierung angewiesen sind, erheblich an Wert verloren haben und schwerer zu verkaufen sind, bleibt der Markt für Luxusimmobilien stabil. Dies liegt vor allem daran, dass Käufer in diesem Segment in der Regel über erhebliche Eigenmittel verfügen und nicht auf Kredite angewiesen sind. Diese finanzielle Unabhängigkeit reduziert den Druck, sofort kaufen oder verkaufen zu müssen, was zu einer relativen Preisstabilität führt. "Im Luxussegment sind nach wie vor hochpreisige Abschlüsse möglich - insbesondere für sofort bezugsfertige Immobilien, die keine umfangreichen Renovierungen erfordern", erläutert Marko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Für Interessenten und Verkäufer bietet sich jetzt ein idealer Zeitpunkt, um auf diesem stabilen Markt zu agieren und die aktuellen Marktbedingungen zu ihrem Vorteil zu nutzen."

"Gerade in Frankfurt sind die Immobilienpreise im Luxusbereich äußerst vielversprechend", erklärt der Unternehmer weiter. Mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique hat sich Marko Verkic auf den Verkauf und die Vermarktung von Luxusimmobilien spezialisiert. Mit einem kleinen, engagierten Team von unter zehn Mitarbeitern setzt er auf persönlichen Service und umfassende Marktkenntnis. "Neben klassischen Maklerdienstleistungen bieten wir unseren Kunden eine umfassende Beratung, die sowohl den Verkauf von Eigentumswohnungen als auch die Unterstützung bei der Sanierung von Immobilien umfasst", betont Marko Verkic. "Durch den Einsatz hochwertiger Online-Kampagnen erreichen wir internationale Käufer und Verkäufer und überzeugen sie von unserem Angebot." Ein Netzwerk aus Kontakten zu Bauunternehmen, Energieberatern, Banken und weiteren relevanten Dienstleistern macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer rundum positiven Erfahrung.

Individuelle Kundenbetreuung als Schlüssel zum Erfolg

Mit der PRIMODEUS Immobilien GmbH setzt Marko Verkic auf Individualität und Exzellenz in der Kundenbetreuung. Dabei übertreffen ihre maßgeschneiderten Lösungen alle Standards. "Wir begleiten unsere Kunden durch den gesamten Kauf- oder Verkaufsprozess und scheuen keine Mühe, auch einmal die Extrameile zu gehen", erklärt Marko Verkic. Im Rahmen seines exklusiven Services übernimmt er auch gerne zusätzliche Aufgaben, wie das Streichen von Wänden oder die Organisation von Gutachtern. Das Herzstück seines Angebots bilden jedoch professionell fotografierte und inszenierte Immobilien, die stets optimal präsentiert werden. "Auf diese Weise finden wir in kürzester Zeit zahlungskräftige Käufer, die so schnell wie möglich in ihre Wunschimmobilie einziehen möchten", erläutert er.

Mit einem engagierten Netzwerk im Rücken und umfassender Fachkompetenz sorgt Marko Verkic für einen reibungslosen Verkaufsprozess. "Unseren Maklern biete ich bis zu 75 Prozent der Provision, um ihre Motivation und Zufriedenheit zu fördern - ein Vorteil, von dem unsere Kunden erheblich profitieren", hebt er hervor. Der Unternehmer strebt nicht nur kurzfristigen Erfolg an, sondern setzt auf langfristige Kundenbindung. Die Betreuung ist daher nicht nur äußerst persönlich, sondern geht auch weit über die reine Immobilienvermittlung hinaus. Besonderen Wert legt Marko Verkic dabei auf Empathie und das psychologische Verständnis seiner Kunden - was sich in einer hohen Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Diese Kombination aus moderner Technik, individueller Betreuung und einem umfassenden Netzwerk macht die PRIMODEUS Immobilien GmbH zu einem unverzichtbaren Akteur im Luxussegment.

Leidenschaft trifft auf Disziplin: Marko Verkics Weg an die Spitze des Luxusimmobilienmarkts

Hinter der PRIMODEUS Immobilien GmbH steht nicht nur Leidenschaft, sondern auch ein hohes Maß an harter Arbeit - eine Tugend, die Marko Verkic schon in jungen Jahren geprägt hat. Aufgewachsen in einer Arbeiter- und Gastronomiefamilie, sammelte er früh eigene Erfahrungen in der Gastronomie. Dabei erkannte er schnell die Bedeutung von Kundenzufriedenheit und exzellentem Service. Auch seine Zeit als Fußballprofi lehrten ihn wertvolle Erfahrungen - darunter auch der Austausch mit seinem ehemaligen Trainer und Freund Steffen Baumgart: Disziplin, Positivität, harte Arbeit und Offensive. Diese Erfahrungen prägten ihn auch für seine heutige Tätigkeit. Seine Begeisterung für Immobilien führte ihn schließlich in die Selbstständigkeit, wo er heute mehr Erfolg denn je verzeichnet.

Ein Teil des Erfolgs der PRIMODEUS Immobilien GmbH ist dabei sicherlich der Tatsache zu verdanken, dass sich Marko Verkic und sein Team im Gegensatz zu vielen europäischen Wettbewerbern, am amerikanischen Immobilienmarkt orientieren - auch das Konzept des Home Stagings haben sie aus den USA übernommen. Diese Herangehensweise, gekoppelt mit einer hervorragenden Kundenbetreuung, hebt die PRIMODEUS Immobilien GmbH stark von ihren Mitbewerbern ab. "Ich bin davon überzeugt, dass es immer besser geht. Darum verfolgen wir bei der PRIMODEUS Immobilien GmbH den Grundsatz, uns immer weiter zu verbessern und so für unsere Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu generieren. Denn der Kunde steht bei uns immer Mittelpunkt", betont Marko Verkic abschließend.

