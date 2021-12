Kostenlose Casino-Slots spielen: Spaß und Spannung mit der Demoversion erleben

In den vergangenen Jahren hat sich das Online-Glücksspiel stetig erweitert. Während zu Beginn beispielsweise nur wenige Anbieter auf dem Markt zu finden waren, werben mittlerweile über 100 verschiedene Portale für neue Kundschaft. Generell ist das Casinospiel mit der neuen deutschen Glücksspiellizenz akzeptierter und in der Gesellschaft nicht mehr verrufen, wie dies noch vor Jahren der Fall war.

Nahezu jeder Casinoanbieter unterscheidet sich von seiner Konkurrenz. Bonusangebote, neue Features oder aber ein ganz besonderer Jackpot werden angeboten, um sich gegen die Mitstreiter durchsetzen zu können. Fast jedes Online Casino besitzt jedoch eine Gemeinsamkeit – den Demomodus. Mit diesem Feature können Spieler einen Spielautomaten kostenlos spielen. Spaß und Spannung wird so risikofrei.



Hier einmal eine kurze Auflistung wie das Ganze funktioniert.

Ohne Anmeldung kann gespielt werden



Bei vielen Anbietern des Online-Glücksspiel, ist eine Anmeldung notwendig, um auf einen Spielautomaten zugreifen zu können. Einige wenige bieten das kostenlose Spiel im Demomodus auch ohne Anmeldung an. Hier wird einfach die Webseite geöffnet und im Anschluss kann es losgehen. Die Testversion ist im Grunde nur ein Mittel, um einen Test durchzuführen. Dennoch kann er auch von Freizeit-Spielern genutzt werden, um das Casinofeeling zu erhalten. So können beispielsweise neue Novoline Echtgeld Spiele ohne einen realen Einsatz ausgiebig bespielt werden, ohne dass nur ein Cent Verlust entsteht.

Der Nachteil des Demomodus



Für viele Spieler ist ein Einsatz mit echtem Guthaben notwendig, um Spaß und Spannung erhalten zu können. Der Demomodus besitzt einen Nachteil, der vielen Spielern den Spaß raubt. Gespielt wird in der Testversion ausschließlich mit virtuellem Guthaben. Dadurch, dass der Einsatz kein reales Guthaben ist, sind auch die Gewinne nur virtueller Natur. Eine Auszahlung eines Jackpot-Gewinnes ist aufgrund dieser Eigenschaft nicht möglich.



Kleine Einschränkungen müssen hingenommen werden

Neben der Eigenschaft, dass Auszahlungen nicht möglich sind, gibt es einen weiteren kleinen Haken. Viele Spielautomaten verfügen inzwischen über eine Autostart-Funktion. Eingestellt, werden hierbei die Anzahl der Drehungen und der Einsatz. Demoversionen besitzen diese Funktion häufig nicht, sodass für jeden Spin ein Klick erfolgen muss. Auch die beliebte Kaufoption eines Bonus ist in der Testversion nur sehr selten zu finden. Die meisten Anbieter verzichten auf diese Features, da es sich lediglich um eine abgespeckte Version handeln soll.



Guthaben aufgebraucht? Kein Problem!



Sofern das virtuelle Guthaben in einer Spielautomaten-Demoversion verbraucht wurde, muss dies nicht gleichbedeutend mit dem Ende des Spielens sein. Mit einem einfachen Trick können sich Spieler neues Guthaben sichern und so weiterspielen. Um neues virtuelles Guthaben auf die Testversion zu laden, muss die Seite einfach einmal aktualisiert werden. Im Anschluss steht wieder ein volles Konto zur Verfügung und die Jagd nach den großen Gewinnen kann weitergehen.



Echte Gewinne mit einem Bonus ohne Einzahlung erzielen



Neben der Demoversion eines Spielautomaten, gibt es eine weitere Möglichkeit, kostenlos zu spielen. Ein Bonus ohne Einzahlung wird zumeist neuen Spielern gutgeschrieben. Nicht selten handelt es sich hierbei um einen kleinen zweistelligen Betrag, der ohne jegliches Risiko auf das Konto des Spielers gutgeschrieben wird. Mit diesem Guthaben kann der Zocker im Anschluss versuchen, einen Gewinn zu erzielen.



Durch dieses Bonusangebot ist es möglich, völlig ohne einen eigenen Einsatz, eine Auszahlung beantragen zu können. Wer wirklich viel Glück besitzt und zur richtigen Zeit am richtigen Automaten sitzt, gewinnt und kann das gewonnene Guthaben ausbezahlen. Zuvor müssen jedoch oftmals Bonusbedingungen erledigt werden.



Roulette. Bild: pixabay



Extreme Bonusbedingungen erschweren die Auszahlung



Kaum ein Online Casino kann es sich erlauben, Guthaben an Kunden zu verschenken, ohne Bedingungen aufzuerlegen. Auch bei einem Bonus ohne Einzahlung sind diverse Auflagen vorhanden, die es vor einer Auszahlung umzusetzen gilt. Die Umsatzbedingung zeigt Interessenten dabei an, wie oft das erhaltene Bonusguthaben in Spielautomaten eingesetzt werden muss. Zusätzlich sollte auch das „Kleingedruckte“ (AGB) gelesen werden. Hier verstecken sich oftmals weitere Auflagen, die nach dem Bonuserhalt unbedingt eingehalten werden müssen.



Viele Spieler hatten bereits Glück

Glaubt man verschiedenen Foren und Erfahrungsberichten im Internet, ist es durchaus möglich, mit solch einem Bonusangebot eine Auszahlung zu erhalten. Einige andere Nutzer berichten jedoch auch, dass es ohne einen großen Gewinn nahezu unmöglich ist, eine Umsetzung der Bonusbedingungen erreichen zu können.



Spielen ohne Risiko kann sich lohnen

Wer nicht unbedingt reales Guthaben in einem Online Casino einsetzen möchte, erhält durch unseren Ratgeber zwei Alternativen. Während der Demomodus nur zum Spaß einlädt, kann mit einem Bonus ohne Einzahlung tatsächlich ein realer Gewinn erspielt werden. Da in beiden Fällen ohne jegliches Risiko gespielt wird, hat man nichts zu verlieren und kann dem Ganzen einen Versuch geben.

Zum Ende hin muss man noch erwähnen, dass Glücksspiel sehr vielen Menschen einiges an Spaß bereitet. Hohe Einsätze und damit verbundene Verluste sind nicht selten zu verzeichnen. Sofern sich ein auffälliges Spielverhalten entwickelt, gibt es im Internet einige Anlaufstellen, die sich mit dem Thema „Spielsucht“ auskennen und sofort Schritte einleiten können.



