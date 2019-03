Die besten Party Locations in Europa

Stress in der Schule, im Studium oder Beruf. Zeitdruck und immer Termine im Auge behalten. Dazu beruflich und privat unter einen Hut bringen. Irgendwann reicht es dann und es ist Erholung oder Party angesagt. Feiern bis zum Abwinken, einfach alles von sich abfallen lassen. Wir zeigen, wo das in Europa am besten geht.

Daheim

Das Naheliegendste, aber nicht sofort Präsente ist Daheim. Die Grundausstattung für eine Party ist schnell beschafft. Heute geht das online problemlos. Sogar eine Ballermann-Atmosphäre und -Stimmung lässt sich ratzfatz zaubern. Mit dem Partygadget Bierbong wird nicht nur Bier getrunken, sondern ein regelrechter Wettbewerb veranstaltet. Stimmung ist garantiert. Die Bierbong ist das Highlight auf jeder Party daheim.

Mallorca

Immer noch die Nummer 1 der Party Locations ist Mallorca, trotz aller Bemühungen der Regierung, den Sauftourismus einzuschränken. Der Ballermann ist der Inbegriff von Party, Ausgelassenheit, Feiern. Ob im Bierkönig, im Megapark oder im Oberbayern. Mallorcas Kultsänger, wie Jürgen Drews oder Micky Krause sorgen für Stimmung.

Ibiza

Die kleine Schwester von Mallorca auf den Balearen gehört ebenfalls zu den beliebtesten Party Locations, allen vorneweg Playa d´en Bossa mit dem berühmtesten Club Pacha. Hier tummeln sich auch zahlreiche Promis, was sich in den Preisen niederschlägt.

Lloret de Mar

Kult ist Lloret de Mar vor allem bei Abiturienten, die ihren Abschluss feiern. Sozusagen das europäische Daytona Beach im Spring Break. Die Stadt an der Costa Blanca ist günstig mit dem Bus zu erreichen und das Angebot an Partymöglichkeiten ist riesig. Insel Pag

Die kroatische Insel hat sich in den letzten Jahren zu einer Party-Hochburg entwickelt. Vor allem in Novalja, am Strand von Zrcé, geht die Post ab. Hier ist für jeden etwas geboten. Toll im Sommer sind die Open-Air Diskotheken.

Bulgarien

Auch in Bulgarien hat sich am Schwarzen Meere eine Partyszene etabliert, wie im Megapark Dolphin. Noch lebt die Region davon, dass das Partyvergnügen günstiger als in den anderen europäischen Hochburgen und ohne Sperrstunde ist.

Balaton

Noch ein Geheimtipp und genauso günstig für Partylöwen ist der ungarische Plattensee. Bekannt ist schon das Örtchen Siofok mit zahlreichen Beach Partys. Highlight ist das Balaton Sound Festival, das auch schon mit Stars wie David Guetta aufwarten konnte.

Berlin und Hamburg

Nicht nur im Ausland finden sich angesagte Party Locations. Auch deutsche Städte locken mit Stimmung, Musik und angesagten Clubs. Allen voran die Hauptstadt Berlin mit ihren Elektro-Clubs wie das Berghain. Hamburg war und ist vor allem durch die Reeperbahn bekannt und dort vor allem das Docks.

