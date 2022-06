Lokalen Fotograf finden: Was sollte beachtet werden?

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Doch es müssen top Aufnahmen sein, denn genau das macht den Unterschied zwischen einem ausdrucksstarken und nichts aussagenden Unternehmensauftritt aus. Erzeugt ein Foto Emotionen und weckt die Neugier auf mehr, hat man den richtigen Fotografen engagiert.

Was sollte ein guter Fotograf können?

Fotostudios gibt es wie Sand am Meer. Nun könnte man einfach den standortnächsten Fotografen buchen. Zielführender ist es, wenn zum Beispiel ein Fotograf in Dortmund gesucht wird, dass man Branchenbücher nutzt und sich die Zeit für Vergleiche nimmt. Möchte man einen Fotografen für Produkt- und Imagefotos beauftragen, ist ein auf Hochzeiten oder Naturbilder spezialisierter Anbieter nicht die erste Wahl. Einen wirklichen Experten erkennt man an seiner Ehrlichkeit. Liegen die Expertisen des favorisierten Fotografen in einem anderen, als im gewünschten Bereich, wird ein seriöses Fotostudio darüber informieren.

Vor der Auftragsannahme nimmt sich der Fotograf Zeit für ein ausführliches Gespräch. Hört er aufmerksam zu, nimmt die Kundenwünsche ernst ist das ein erster und wichtiger Indikator für ein zufriedenstellendes Shooting. Die neueste technische Ausrüstung und die Freude am Beruf sind zwei weitere Punkte, die bei der Entscheidung für einen Fotografen essenziell sind. Tipp: Kann man flexible Termine vereinbaren, die Aufnahmeorte außerhalb des Studios frei wählen und wird nicht an Öffnungs- und Geschäftszeiten erinnert, kann man zur nächsten Phase übergehen und Details besprechen.



Warum "große Reden" kein Entscheidungskriterium sein sollten

Wie in jeder Branche gibt Fotografen, die sich selbst gerne reden hören und es gibt Anbieter, die den Kunden ausreden lassen und sich seine Wünsche anhören. Ein emphatischer Fotograf spürt genau, worauf sein Gegenüber hinaus möchte und in welche Richtung das Shooting gehen soll. Es dauert nicht lange, bis er die passende Fotomappe holt und Beispielfotos aus vergangenen Shootings präsentiert.

Dem gegenüber stehen die großen Redner, die ihre Kunden in der Erstberatung in eine Richtung lenken wollen und dazu alle Hebel in Bewegung setzen. Diese Erfahrung ist nicht nur unangenehm, sie kann beim Blick aufs Ergebnis auch sehr enttäuschend und kostspielig sein. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören und das Gespräch beim kleinsten unangenehmen Signal beenden. Hat man bereits die Vorahnung, dass der Fotograf nicht auf die Wünsche eingeht und dass er seine Kunden in Grund und Boden redet, ist es die beste Entscheidung, die Kommunikation an diesem Punkt zu beenden und weiter zu suchen.

Es ist ganz einfach, sich vom ersten Eindruck leiten zu lassen und seiner inneren Stimme zu folgen. Hat man beim Blick auf die Website oder im Erstgespräch die kleinsten Zweifel, wird sich dieses Gefühl auch nach längeren Überlegungen nicht ändern.



Expertise erkennen und die "Chemie" ausloten

Grundsätzlich spielen zwei Hauptfaktoren die wichtigste Rolle in der Fotografenwahl. Bevor man einen persönlichen Termin vereinbart, kann man auf der Website bereits in Erfahrung bringen, ob der Fotograf die gewünschte Leistung überhaupt anbietet. Ein Blick ins Portfolio des Fotografen gibt Auskunft zum Stil der Aufnahmen und zu den Bereichen, in denen sich der Anbieter spezialisiert hat. Möchte man einen Hochzeitsfotografen buchen, sollte es ein Spezialist in diesem Genre sein. Neben der Expertise und den stilistischen Details muss die Chemie stimmen. Schließlich ist der Fotospezialist am schönsten Tag im Leben eines Brautpaares dabei und begleitet es in den intimsten Momenten. Ist es um die Sympathie nicht gut bestellt, sollte man trotz Überzeugung von der Leistungsqualität nach einem anderen Fotografen suchen.

Tipp: Wie wäre es mit einem Probeshooting? Nicht jeder Fotograf bietet diese kostenlose Probe aufs Exempel an. Doch wenn man die Chance hat und so herausfinden kann, ob das Gesamtpaket zu den eigenen Ansprüchen passt, sollte man diese Option nutzen. Gerade bei größeren Projekten und Events ist das ein guter Test, der vor Enttäuschungen im Nachhinein bewahrt. Lehnt ein Fotograf diesen Kundenwunsch ab, kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er auch andere Wünsche ignoriert.

Preis und Leistung im harmonischen Verhältnis

Soll man ein professionelles Fotostudio ansprechen oder einen Fotografen beauftragen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und der freiberuflich tätig ist? Experten findet man in Studios und im Freiberuf. Selbstständige Fotografen sind meistens günstiger und nehmen sich mehr Zeit für ihre Kunden, da sie ihr Image aufbauen und sich im Wettbewerb gegen große Anbieter durchsetzen müssen. Wer einen top Fotografen mit fairer Kostenstruktur sucht, sollte im Branchenverzeichnis seiner Stadt durchaus nach selbstständigen Anbietern schauen.

Fazit

Einen Fotografen sollte man immer lokal suchen. Um für die Beratung, ein mögliches Probeshooting und den Besuch der Homebase des Anbieters nicht weit reisen zu müssen, ist der Fokus auf einen standortnahen Fotografen sinnvoll. Es gibt nicht "den besten Fotografen", da jeder Fotoexperte andere Kernkompetenzen und Leidenschaften hat. Daher ist ein Blick auf die Website sinnvoll und gibt Aufschluss, in welchen Bereichen sich der Fotograf etabliert hat und ob seine Spezialisierung zu den eigenen Wünschen passt.

