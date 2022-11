3 Gründe, um das Fell Ihres Hundes in Top-Form zu halten

Ein Hund als Haustier kann viel Freude in Ihr Leben bringen und schnell zu einem geliebten Begleiter werden. Genauso wie Sie sich um Ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, sollten Sie als verantwortungsbewusster Tierhalter das Gleiche für Ihren Hund tun. Neben der Gabe von nahrhaftem Futter und der Gewährung von regelmäßigem Auslauf ist die Fellpflege Ihres Hundes ein weiterer wichtiger Faktor, um ihm die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Hier sind drei Gründe, warum Sie darauf achten sollten, dass das Fell Ihres Hundes gut gepflegt ist.

1. Das Wohlbefinden des Hundes



Sie kennen es wahrscheinlich: Wenn Ihr Haar zu lang wird, fettig und verknotet ist, fühlen Sie sich vermutlich unwohl. Es ist immer ein wunderbares Gefühl, sich die Haare zu waschen oder einen neuen Haarschnitt zu bekommen. Denken Sie also daran, wie viel besser es auch Ihrem Hund gehen wird, wenn sein Fell gewaschen und getrimmt wird. Die Prozedur selbst mögen Hunde vielleicht nicht unbedingt, doch danach können auch sie sich viel wohler und glücklicher fühlen. Auf dieser Webseite finden Sie einige der besten Hundeshampoos und Conditioner, und bestimmt ist auch etwas Passendes für Ihren Liebling dabei.

2. Die Hygiene



Einer der Hauptgründe, warum Sie das Fell Ihres Hundes pflegen sollten, ist natürlich die Hygiene. Wenn Ihr Hund spazieren geht, kann er sich im Schlamm wälzen, oder es können sich andere Schmutzpartikel in seinem Fell verfangen. Wenn er nicht gekämmt wird, könnte dies zu Hautreizungen führen, oder er könnte sich Flöhe oder andere lästige Parasiten einfangen, die dann in seinem Fell leben. Regelmäßiges Waschen und Trimmen des Fells Ihres Hundes trägt nicht nur zu seiner Gesundheit bei, sondern kann als positiven Nebeneffekt auch Ihre Wohnräume sauberer halten, da Schmutz und andere Dinge nicht so leicht auf Ihre Möbel gelangen.

3. Ihr Hund wird präsentabler aussehen



Auch wenn Sie nicht vorhaben, Ihren Hund für Wettbewerbe anzumelden, schadet es nicht, wenn er schön anzusehen ist. Das regelmäßige Bürsten des Fells Ihres Hundes lässt ihn gepflegter aussehen, und das wirft wiederum ein gutes Licht auf Sie als Hundehalter. Wenn Sie sichergehen wollen, dass niemand vermutet, Sie würden Ihren Hund vernachlässigen, ist die Fellpflege eine wichtige Möglichkeit, zu zeigen, dass Sie Ihren Hund lieben und sich gut um ihn kümmern.

Wie können Sie das Fell Ihres Hundes pflegen?



Wie bereits erwähnt, ist die Investition in hochwertige Shampoos und Pflegespülungen für Hunde ein guter Anfang, aber auch regelmäßiges Bürsten und Trimmen kann das Fell Ihres Tieres in einem gutem Zustand halten.



Ebenso kann eine gesunde Ernährung dabei helfen, denn Ihr Hund braucht weiterhin die richtigen Vitamine und Mineralstoffe für ein seidiges, schönes Fell. Wenn Sie alle oben genannten Maßnahmen ergreifen und das Fell sich immer noch nicht so gesund anfühlt oder aussieht, wie es sein sollte, sollten Sie rasch einen Tierarzt aufsuchen, da dies ein Anzeichen für gesundheitliche Probleme sein könnte, die behandelt werden müssen.



