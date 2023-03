Mitarbeiter einer Personalabteilung führen am Tag oft drei bis fünf Vorstellungsgespräche durch. Manchmal sind es sogar mehr. Bei Hunderten von Bewerbungen auf eine Stelle schaffen es nur etwa einer von fünf Kandidaten zum Vorstellungsgespräch. Dies belegen Studien. Darum ist es umso wichtiger, sich gut zu präsentieren.

Hier sind einige Tipps für das nächste Vorstellungsgespräch und die Bewerbung:

1. Personalreferenten sehen sich unzählige von Bewerbungen an. Damit sie gleich alle wichtigen Informationen auf den ersten Blick sehen, ist es am besten, den Lebenslauf gut zu strukturieren. Dafür eignen sich Lebenslaufvorlagen. Es gibt Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für den Lebenslauf im Internet, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Tipp: Verwenden Sie Schlüsselwörter aus der Stellenbeschreibung in Ihrem Lebenslauf, um ihn entsprechend der Anforderungen des Arbeitgebers zu optimieren.

Nutzen Sie außerdem immer eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Einer Studie zufolge sehen 77 % der Personalverantwortlichen grammatikalische Fehler und Tippfehler als einen möglichen Grund für eine Absage.

Verwenden Sie Schlüsselwörter aus der Stellenbeschreibung in Ihrem Lebenslauf

2. Recherchieren Sie: Viel zu wenige Menschen nehmen sich die Zeit, um mehr über die Firma zu lernen, bei der sie sich bewerben. Bevor Sie zu Ihrem nächsten Vorstellungsgespräch gehen, sollten Sie sich ein wenig Zeit nehmen, um sich über das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, und die Stelle, für die Sie sich bewerben, zu informieren.

Wenn Sie so viel wie möglich über diese Themen wissen, können Sie sicherstellen, dass Sie alle Fragen, die im Vorstellungsgespräch auftauchen, selbstbewusst und präzise beantworten können.

3. Hören Sie aktiv zu: Aktives Zuhören ist für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch unerlässlich - es zeigt, dass Sie sich mit dem, was gesagt wird, auseinandersetzen und es ernst nehmen. Nutzen Sie nonverbale Signale wie Kopfnicken und Augenkontakt, um Ihr Interesse an dem Gespräch zu zeigen.



Symbolbild



4. Treten Sie selbstbewusst auf: Jeder ist bei einem Vorstellungsgespräch etwas nervös. Personalreferenten wissen das und Sie sollten sich deshalb nicht zu viele Gedanken darüber machen.

Üben Sie trotzdem während des Gesprächs so klar und selbstbewusst wie möglich zu sprechen, anstatt leise oder zögerlich. Damit zeigen Sie den Personalverantwortlichen, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen, und dass Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben.

Eine gründliche Vorbereitung erleichtert es, selbstbewusst aufzutreten

Durch eine gute Vorbereitung ist es viel leichter, selbstbewusst zu erscheinen. Versuchen Sie auch, etwas langsamer zu sprechen. Oft sprechen wir schneller, wenn wir nervös sind. So können Sie gleichzeitig Ihre Nerven beruhigen.



Symbolbild



5. Nachfassen: Erkundigen Sie sich am Ende des Vorstellungsgesprächs höflich, wann der Personalverantwortliche beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen und sich gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Damit zeigen Sie, dass Sie an der Stelle interessiert sind und proaktiv vorgehen.

6. Recherchieren Sie die Fragen im Voraus: Befassen Sie sich im Voraus mit den Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch besonders häufig gestellt werden. Recherchieren Sie, welche Antworten passen könnten. Halten Sie auch selbst einige Fragen bereit, die Sie Ihrem Gesprächspartner stellen können und die Ihr Wissen und Interesse an der Stelle zeigen.

7. Bleiben Sie positiv: Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass das Vorstellungsgespräch nicht gut gelaufen ist, lassen Sie es sich nicht anmerken und seien Sie nicht zu negativ – das vermittelt den Personalverantwortlichen den Eindruck von Entmutigung und mangelnder Begeisterung für die Stelle.

8. Wiederholen Sie Ihre Qualifikationen: Unterstreichen Sie Ihre Stärken und Qualifikationen mit Beispielen aus Ihrer bisherigen Arbeit oder Erfahrung. Wenn Sie genug Zeit haben, können Sie sich vor dem Gespräch durch kostenfreie Zertifikatskurse im Internet weiterbilden und dies dann erwähnen.

9. Senden Sie ein Dankesschreiben: Bedanken Sie sich nach dem Vorstellungsgespräch (am besten per E-Mail) kurz für die Zeit, die sich die Personalverantwortlichen genommen haben.

Wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind, wissen Sie, dass die Personalabteilung an Ihren Fähigkeiten und Ihrer Person interessiert ist. Mit genügend Vorbereitung können Sie das Vorstellungsgespräch meistern!

----