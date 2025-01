Neuss/Heinsberg: Polizei sucht Eigentümer von möglichem Diebesgut

Am Montag (04.11.2024) entwendeten bislang unbekannte Diebe in den Abendstunden einen blauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen NE - SF 6750 an der Plankstraße in Neuss.

Das Fahrzeug wurde am Freitag (22.11.2024) an der Lambertusstraße in Heinsberg aufgefunden. In dem Auto befand sich mögliches Diebesgut. Wer Angaben zu den Gegenständen oder dem Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 der Polizei im rhein-Kreis Neuss unter der Rufnummer 02131 300 300 0 zu melden. Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)