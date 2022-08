Schleiz: Fahrzeuggespann überschlagen, Insassen verletzt

Am Samstag Nachmitttag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Deutscher die A9 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein geriet das Gespann ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das aus einem Lkw Dodge und einem Fahrzeugtransportanhänger bestehende Gespann überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. In dem Wohnanhänger, welcher auf dem Fahrzeugtransportanhänger transportiert wurde, befand sich eine Gasflasche. Die Gasflasche wurde bei dem Unfall beschädigt es. Die Beschädigung führte zum unkontrollierte Gasaustritt. Die Evakuierung des Gefahrenbereichs erfolgte durch Kräfte von Polizei und Feuerwehr. Ebenfalls wurde dafür die Richtungsfahrbahn Berlin kurzzeitig gesperrt.



Der Feuerwehr gelang es zeitnah die Gasflache so zu sichern, sodass keine Gefahr mehr von ihr ausgehen konnte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 45.000,- EUR. Es wurden zwei Personen leicht verletzt. Diese konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Auf der A9 kam es in Fahrtrichtung München zu Voll- und Teilsperrungen

Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)