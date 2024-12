Tannenbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Beverungen und Jugendfeuerwehr Herstelle

Auch in diesem Jahr organisiert die Jugendfeuerwehr Beverungen und die Jugendfeuerwehr Herstelle die traditionelle Tannenbaumsammelaktion. Dabei werden die ausgedienten Weihnachtsbäume gesammelt und anschließend für die Osterfeuer im Stadtgebiet genutzt.

Jugendfeuerwehr Beverungen

In Beverungen können Bürgerinnen und Bürger ihre Tannenbäume am Samstag, den 11. Januar, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr an acht Sammelstationen abgeben. Die Stationen befinden sich - wie im Vorjahr - an folgenden Orten: - Weserstraße beim Pfarrheim - Berliner Platz (Parkplatz an der Grundschulturnhalle) - Dalhauser Straße / obere Einmündung Am Mühlengraben - Lindenstraße / Einmündung Untere Nußbreite - Birkenstraße / Einmündung Am Kapellenberg - Birkenstraße / Einmündung Zum Wandelnsberg - Unter den Selskämpen / Einmündung Kampstraße - In den Pölten / Einmündung Dahlienweg

Die Jugendfeuerwehr nimmt die Bäume gegen eine freiwillige Spende entgegen. Mit Ihrer Unterstützung fördern Sie die wertvolle Jugendarbeit der Feuerwehr.

Jugendfeuerwehr Herstelle

In Herstelle findet die Sammelaktion am 18. Januar statt. Hier werden die Tannenbäume ab 13:00 Uhr direkt von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr vor den Haustüren eingesammelt. Auch in Herstelle wird um eine Spende für die Abholung gebeten.

Die Jugendfeuerwehren freuen sich über eine rege Beteiligung und bedanken sich bereits jetzt für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Mit Ihrem Beitrag fördern Sie nicht nur die Jugendarbeit, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Tradition der Osterfeuer im Stadtgebiet.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Baum vollständig abgeschmückt ist, bevor Sie ihn zur Abholung bereitstellen oder an einer Sammelstation abgeben.

Quelle: Feuerwehr Beverungen (ots)