Cuxhaven: Sattelzugfahrer befährt aus Unachtsamkeit einen nicht freigegebenen Bereich

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstagabend (05.12.2024) geriet gegen 19:30 Uhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzugess in einen nicht freigegebenen Bereich neben einem Parkplatz an der L135 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd der BAB27. Er hatte hierbei augenscheinlich die Fahrspur mit dem Fahrbahnrand verwechselt.

Der Sattelzug musste im Anschluss aufwändig geborgen werden. Die L135 war für die Bergung für ca. 4 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)