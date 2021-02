Tom Moore im Alter von 100 Jahren gestorben

Der Weltkriegsveteran Tom Moore, der während der Coronavirus-Pandemie mehr als 32 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) an Spendengeldern für das britische Gesundheitssystem gesammelt hatte, ist im Alter von 100 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Dies teilte seine Familie am Dienstag mit, wie das russische online Magazin „SNA News“ meldet.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Moore war zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil er sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Wegen Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, war der 100-Jährige nicht gegen COVID-19 geimpft worden. Der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf knapp 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt und wurde damit weltweit berühmt. Ursprünglich hatte er sich das Ziel gestellt, bis zu seinem 100. Geburtstag Ende April 2020 hundert Mal mit seinem Rollator seinen Garten abzuschreiten und dabei 1000 Pfund für den britischen Gesundheitsdienst einzusammeln. Doch die Aktion hatte in den sozialen Medien so viel Zuspruch gefunden, dass er damit einen Guinness-Weltrekord erreichte.

Moore ist in Großbritannien zu einer nationalen Berühmtheit geworden. Das Militär ernannte ihn zum „Ehren-Oberst“, im Juli wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Moor habe nicht nur die gesamte Nation inspiriert, sondern sei zu einem „Leuchtfeuer der Hoffnung“ für die ganze Welt geworden, schrieb der britische Premierminister Boris Johnson auf Twitter. Seine Gedanken seien bei Moores Familie, so Johnson. "

Quelle: SNA News (Deutschland)