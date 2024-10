Kreis Coesfeld: Eigentümer von Baustellenwerkzeugen gesucht

Die Polizei sucht die Eigentümer von Werkzeugen, die auf Baustellen eingesetzt werden. Bisher ist den Ermittlern der Kriminalpolizei kein Tatort bekannt. Sie gehen davon aus, dass es sich um Beute aus Fahrzeugaufbrüchen handelt. Auf einem der Baustellenradios, Marke Makita, ist ein Aufkleber des Fachgeschäfts Holthöwer angebracht.

Auffällig ist auch eine Box mit einem provisorischen Riemen aus gelochtem Material. Auf einer Makita-Werkzeugbox ist ein hellblauer Punkt im Bereich des Typenschildes aufgebracht worden.



Das mutmaßliche Diebesgut muss nicht aus dem Kreis Coesfeld stammen, jedoch gab es auch hier in den vergangenen Wochen diverse Transporter-Aufbrüche. So etwa in Dülmen im Zeitraum vom 07.10. bis 8.10 an der Halterner Straße, dem Koppelweg und der Billerbecker Straße. Auch an der Strobandstraße in Coesfeld brachen Unbekannte einen Transporter auf. Das war zwischen dem 01.10.24 und dem 02.10.24. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Quelle: Polizei Coesfeld (ots)