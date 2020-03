Ramstein Miesenbach: Wildwest auf der Autobahn

Die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern staunte nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen einen Pickupfahrer kontrollierten. Kurz vor der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach wurden sie auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches neben einem serienmäßig auf der Motorhaube befindlichen Widderkopf noch zusätzlich einen großen Stierkopf aus Plastik an der Fahrzeugfront befestigt hatte.

Das Befestigen eines solchen Teiles ist natürlich unzulässig, wie auch weitere an dem Pickup festgestellte Beleuchtungselemente, die ursprünglich für die Möbelindustrie gedacht waren. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er das Fahrzeug nach einer Teilnahme an einem Karnevalsumzug noch nicht komplett umgerüstet habe. Die im Innenraum verteilten Konfetti ließen keine Zweifel an seinen Angaben aufkommen. Den 59-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug in dieser Form untersagt und ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)