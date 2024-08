Rheurdt: Feuerwehr löscht historischen Geländewagen

Aufgrund eines PKW-Brandes wurde am Montagvormittag die Löscheinheit Schaephuysen zu einem Waldparkplatz an der Rayener Straße gerufen. Aus ungeklärter Ursache war ein dort geparkter, historischer Geländewagen des Typs PUCH G, der offenbar zu Camping-Zwecken umgebaut worden war, in Brand geraten.

Das Feuer hatte bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits auf Teile der angrenzenden Böschung übergegriffen. Die Feuerwehr verhinderte durch den Einsatz eines Löschrohres eine weitere Ausbreitung auf den Wald und brachte den Fahrzeugbrand rasch unter Gewalt. Zügig wurde der Innenraum des Campers kontrolliert, da zu diesem Zeitpunkt möglicherweise eingeschlossene Personen nicht ausgeschlossen werden konnten. Diese Überprüfung verlief glücklicherweise ohne Feststellung. Durch den schnellen, effektiven Einsatz der Löschmaßnahmen konnte der Brand letztlich auf die Kabine des Fahrzeugs beschränkt und gelöscht werden. Nach etwa einer Stunde waren die letzten Glutnester erloschen. Der betroffene Fahrer wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben. 15 ehrenamtliche Feuerwehrkameraden aus Schaephuysen waren gut 90 Minuten im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt (ots)