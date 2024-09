Papenburg: Schwelbrand in Lagerhalle

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Nordhafen in Papenburg alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 15.46 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Lager einer dortigen Firma, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Bei dem Versuch den Brand zu löschen wurden drei Mitarbeiter im Alter von 50, 52 und 31 Jahren durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in die Nacht andauern. Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)