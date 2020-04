13 Erntehelfer aus Quarantäne verschwunden: Polizei in Niedersachsen fahndet nach Arbeitern

Die Polizei sucht nach 13 Erntehelfern, die von einem Spargelhof in Niedersachsen verschwunden sind. Laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" (NOZ) kamen die Arbeiter vor wenigen Tagen in einem der Erntehelfer-Flieger aus Rumänien nach Deutschland. Aufgrund der gültigen Corona-Verordnungen hätte sich die Gruppe zunächst für 14 Tage auf dem Betrieb in Quarantäne begeben müssen.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bestätigte, dass sich die Gruppe daran nicht gehalten und nach einem Streit mit dem Landwirt den Hof am 23. April verlassen hat. Nun sind die 13 Erntehelfer "aus Gründen der Gefahrenabwehr" zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Sprecher der Polizei sagte der "NOZ", es gebe keinen Hinweis darauf, dass die Arbeiter an Corona erkrankt seien. Die Fahndung laufe bis einschließlich Samstag, 2. Mai. Dann ende die 14-tägige Quarantäne-Frist. Zuvor hatte eine Kontrolle des Betriebes durch den Landkreis Nienburg ergeben, dass Quarantäne-Vorschriften nicht erfüllt worden waren. So wurde angeordnet, mindestens die Hälfte der Erntehelfer neu unterzubringen. Dem sei der Landwirt nachgekommen, so der Kreis auf Nachfrage der "NOZ". Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)