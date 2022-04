Overath: Aus der Kurve geflogen mit Schutzengel

Am Mittwochabend (27.04.) gegen 19:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lindlarer mit seinem Kleingeländewagen die K37 aus Hohkeppel in Fahrtrichtung Overath-Vilkerath. Auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahranfänger auf der abschüssigen Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Der junge Mann und seine zwei 17-jährigen, ebenfalls aus Lindlar stammenden, Beifahrerinnen kamen mit dem Subaru Forester circa drei Meter tiefer im Graben zum Liegen. Alle drei Insassen wurden leichtverletzt den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Das beschädigte Unfallfahrzeug wurde durch den Abschleppdienst aus dem Graben geborgen. Die Schadenshöhe beläuft sich aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.

Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)