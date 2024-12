Hamburg: Brückenanfahrschaden: Durchfahrtshöhe einer Hamburger S-Bahnbrücke nicht beachtet

Am 19.12.2024 gegen 12.20 Uhr kam es nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg zu einem Brückenanfahrschaden am S-Bahnhof Wellingsbüttel. Demnach befuhr ein Mann (32) mit seinem LKW mit Aufbau die Rolfinckstraße in Richtung Bahnhof Wellingsbüttel.

"Da der Lkw-Fahrer offensichtlich die zulässige Durchfahrtshöhe von 3,80m missachtete, kam es zu einer Kollision mit dem Aufbau des LKW und der Eisenbahnbrücke." "Kräfte der Bundes- und Landespolizei Hamburg erreichten mit Funkstreifenwagen den Einsatzort und führten verkehrslenkende Maßnahmen sowie eine Unfallaufnahme durch." Anschließend wurden ein Notfallmanager der S-Bahn und ein Brückenstatiker durch die Bundespolizei angefordert. Nach deren Eintreffen wurde der Lkw nach hinten herausgefahren. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass es lediglich zu Lackkratzern an der Brücke gekommen war und die Statik der Brücke nicht beeinträchtigt wurde. Der LKW wurde am Aufbau beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. Gegen 12.40 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Die entsprechenden S-Bahnstrecken mussten für die Unfallaufnahme für rund 20 Minuten gesperrt werden. Über Betriebsstörungen im S-Bahnverkehr(Verspätungen und/oder Ausfälle) können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden. Die weitere Sachbearbeitung zur Verkehrsordnungswidrigkeit wird von der Landespolizei Hamburg durchgeführt. Quelle: Bundespolizeiinspektion Hamburg (ots)