Werne: 2 Fahrzeuge, ein PKW im Graben

Per digitalem Meldeempfänger wurde der Löschzug 1 Stadtmitte am Sonntagmorgen um 03:39Uhr mit dem Stichwort "TH_PERSON_KLEMMT - LZ1 - VU // 2 Fahrzeuge, ein PKW im Graben" auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert.

Vor Ort ereignete sich ein Alleinunfall eines PKW. Der Fahrer des PKW war nicht eingeklemmt und wurde bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Die Arbeiten der Feuerwehr beliefen sich lediglich auf die Absicherung der Unfallstelle. Gegen 04:00Uhr konnte der Leitstelle Unna Einsatzende für die Freiwillige Feuerwehr Werne gegeben werden und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten Zuhause bei Ihren Familien die Nachtruhe fortsetzen. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen [1-KDOW-1, 1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1, 1-HLF20-1], sowie der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne und die Autobahnpolizei.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Werne (ots)