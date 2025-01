EKD fürchtet weitere Polarisierung durch soziale Netzwerke

Die EKD-Ratspräsidentin Kirsten Fehrs hat vor einer weiteren Polarisierung durch soziale Netzwerke gewarnt. "Der Austausch, die Gesprächskultur, auch das Aushalten anderer Meinungen - alles also, was eine offene, demokratische Debattenkultur ausmacht, halte ich definitiv für gefährdet", sagte sie dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Gerade in Zeiten, wenn auf der einen Seite Tiktok mit dem chinesischen Staat am Tisch sitzt, und auf der anderen Seite der Trump-Berater Elon Musk mit seiner Plattform X."

Es gehe "nicht nur das Gespräch verloren, sondern auch die Wahrheit", fürchtet Fehrs. Kirche zum Beispiel sei eine Institution, die Zuversicht und Zusammenhalt stärke. "Beides wird im Zeitalter von Fake News schwieriger", so die Geistliche. "Leider gehen uns als Gesellschaft frühere vertrauenswürdige Kommunikationsräume allmählich verloren. Das macht mir große Sorgen." Deshalb brauche man "verstärkt wieder analoge Räume", sagte Fehrs. "Nicht umsonst haben wir die Initiative 'Verständigungsorte' ins Leben gerufen. Dort bieten Kirche und Diakonie Gesprächsorte und -formate an, bei denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die sonst wenig voneinander wissen", sagte sie. Quelle: dts Nachrichtenagentur