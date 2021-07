Profis: Frauen planen die Hochzeit, Männer engagieren Handwerker

Frauen planen die Hochzeit, Männer geben Handwerksleistungen in Auftrag. Das ergab eine Betrachtung der Anfragen für Dienstleistungen über CHECK24 Profis.1) Am größten war der Anteil der Frauen bei der Anfrage von Brautstylisten. Ebenfalls in den Top Ten befinden sich Hochzeitssängern, freie Rednern oder Hochzeitsplanern. Aber auch für Fotografen für verschiedene Anlässe interessieren sich besonders häufig Frauen.

Bei Männern ergibt sich ein anderes Bild. Der höchste Anteil besteht in der Anfrage von Handwerksleistungen. Auf Platz eins: die Installation einer Wallbox zum Laden eines Elektroautos. Weitere Dienstleistungen mit besonders hohem Männeranteil bei den Anfragen: Estrichlegen, Dach eindecken oder Heizungsinstallation. Einzig bei Platz vier handelt es sich nicht um eine handwerkliche Tätigkeit. Männer fragen nämlich nicht nur Handwerksleistungen deutlich häufiger an als Frauen, sondern auch Massagen. "Wir haben einen großen Geschlechterunterschied bei den Anfragen zu bestimmten Profis festgestellt", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Während bei Anfragen rund um die Hochzeitsdienstleistungen der Anteil von Frauen besonders hoch ist, engagieren Männer besonders häufig Handwerker*innen." Quelle: CHECK24 GmbH (ots)