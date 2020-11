Ludwigshafen: Umgekippter Lkw blockiert B9

Am heutige Mittwoch kam es gegen 12:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Oggersheim. Ein 34-jähriger Lkw aus dem badischen Bereich wollte mit seinem 40 Tonner von der BAB 650 aus Ludwigshafen kommend am Autobahnkreuz Oggersheim auf die B 9 in Fahrtrichtung Speyer abfahren.

Dabei verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Lkw. Dieser kippte am Ende Überleitung um und kam quer über beide Fahrbahnen auf der Hauptfahrbahn der B 9 zum Liegen. Kurzzeitig bestand nach dem Unfall zudem die Gefahr, dass sich Treibstoff am heißen Auspuff entzündete.

Es kam bereits zu einer erheblichen Rauchentwicklung, weswegen auch die Feuerwehr ausrücken musste. Der Fahrer des Lkws erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Da sich bei dem Unfall mehrere Tonnen der geladenen Erde auf der Fahrbahn verteilt haben, gestaltete sich die ohnehin aufwendige Bergung des Lkws noch schwieriger. Die Sperrung der Straße dauert bis zum jetzigen Zeitpunkt an. Ein genaues Ende ist auch noch nicht absehbar. Neben drei Streifen der Autobahnpolizei Ruchheim waren noch zwei Krankenwagen und die Feuerwehren Frankenthal und Ludwigshafen mit 11 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften im Einsatz. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)