Heringen/Helme: Täter nach Automatensprengung geflüchtet

In der Nacht zu Dienstag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten der Kreissparkasse Nordhausen in der Heringer Schulstraße. Zuvor gab es Versuche der Täter den Automaten der gegenüberliegenden Volksbank gewaltsam zu öffnen. Hier scheiterten die Täter jedoch.

Sie richteten in der Sparkasse einen massiven Schaden an. Herumfliegende Glassplitter verteilten sich in einem Radius von mehreren Metern. Ob und wieviel Bargeld die Unbekannten erbeuteten ist derzeit noch unklar.



Die Bewohner im Gebäude wurden evakuiert. Sie kamen bei Bekannten unter. Aufgrund des Gasgeruches vor Ort sicherten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heringen den Gefahrenbereich. Mitarbeiter des Gasversorgers begaben sich vor Ort, konnten aber schnell Entwarnung geben. Gegen 2.20 Uhr hörten Anwohner einen Knall und informierten die Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen entkamen die Täter. Hierbei soll es sich um mehrere dunkelgekleidete Männer handeln. Sie trugen Kopflampen. Mit zwei schwarzen Pkw flüchteten sie in Richtung Autobahn 38. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch keine konkreten Angaben möglich. Dieser dürfte aber bei mehreren zehntausend Euro liegen. Seit der Nacht ist die Kriminalpolizei in mehreren Teams im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.



Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)