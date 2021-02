Warum sich Politiker oben ohne ablichten lassen

Die weltweiten Corona-Impfkampagnen haben ein interessantes Phänomen zutage gefördert: Hochrangige Politiker lassen sich gerne oben ohne impfen. Das britische Blatt „Daily Mail“ will für diese Freizügigkeit eine Erklärung gefunden haben.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Demnach sind sich Experten auf dem Gebiet Marketing und PR darin einig, dass die ins Netz gestellten Fotos von Politikern mit nacktem Oberkörper dazu dienen sollen, das öffentliche Ansehen der Fotografierten zu erhöhen. Als einer der ersten habe es Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vorgemacht, als er sich mit aufgeknöpftem Hemd in einem Athener Krankenhaus habe impfen und ablichten lassen, heißt es weiter. Das Foto ging daraufhin viral.

„Das ist ein Trick, der oftmals in der Promiwelt eingesetzt wurde, um die Popularität und das öffentliche Interesse zu steigern. Nun wenden Politiker die gleichen Methoden an und wollen damit zeigen, dass es in ihrem Leben etwas über ihren politischen Alltag und ihre Geschäftsanzüge hinaus gibt“, erklärte einer der Experten.



Der CEO der PR-Agentur 10 Yeti, Andy Barr, hält diesen PR-Zug aber nicht bei jedem Politiker für empfehlenswert. „Obwohl die Grundidee darin besteht, mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen, kommt es einem in Bezug auf die Akteure, die ihren Oberkörper für so ein Foto frei gemacht haben, gleichzeitig eitel vor“, sagte Barr.



Weitere hochrangige Politiker sind dem Beispiel von Mitsotakis bereits gefolgt: Der britische Parlamentsabgeordnete Johnny Mercer sowie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran zeigten der Welt ebenfalls ihre Oberkörper im Impfsessel. "

Quelle: SNA News (Deutschland)