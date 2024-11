Erfurt: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher

Am 01.04.2024 gegen 19:00 Uhr brach ein unbekannter Mann in Büroräume einer Diskothek in der Erfurter Innenstadt ein. Neben einem Computer, Computerspielen, Bargeld in Höhe von 40EUR, stahl er auch einen silberfarbenen Pokerkoffer.

Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Wert von fast 2.000 Euro. Mit einem richterlichen Beschluss fahndet die Erfurter Polizei nach dem abgebildeten Mann. Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: [email protected]) unter Angabe der Vorgangsnummer 0084484 entgegen.

Quelle: Landespolizeiinspektion Erfurt (ots)