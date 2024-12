Friemersheim: Heuballen in Brand - Zeugensuche

In den frühen Sonntagmorgenstunden (29. Dezember, 03:12 Uhr) rief ein Zeuge die Duisburger Polizei zu einem Brand an einer Wiese in der Dahlingstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits hohe Flammen aus den mehr als 55 Heuballen und eine Rauchwolke versperrte die Sicht. Der Schaden soll sich auf eine höhere fünfstellige Summe belaufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen genommen. Quelle: Polizei Duisburg (ots)