Sonneberg: Eigentümer eines aufgefundenen Fahrrades gesucht

Durch Polizeibeamte wurde am 09.07.2024, gegen 23.25 Uhr, in Sonneberg in der Friedrich-Engels-Straße ein Mountainbike Cube, Farbe schwarz aufgefunden und sichergestellt.

Dieses war im Besitz eines 39-Jährigen und dessen 30-jährigen Begleiterin. Beide stehen im Verdacht das Fahrrad zuvor entwendet zu haben. Bisher konnte kein Geschädigter ermittelt werden. Sollte jemand auf dem Bild sein Eigentum erkennen oder Hinweise dazu geben können, werden diese gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0177094 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden.

Quelle: Landespolizeiinspektion Saalfeld (ots)