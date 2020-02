Uelsen: Bücherbaum in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Uelsen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben gegen 6 Uhr den "Bücherbaum" am Alten Rathaus in Brand gesetzt.

Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelsen unter der Telefonnummer (05942)385 entgegen. Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)